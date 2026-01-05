В Мадриде прошло праздничное шествие в честь прибытия королей-магов

В параде приняли участие более 2 тыс. человек

МАДРИД, 5 января. /ТАСС/. Тысячи людей собрались в центре испанской столицы отпраздновать прибытие королей-магов - трех волхвов, принесших дары родившемуся младенцу Иисусу Христу. Праздничное шествие прошло в преддверии Богоявления, которое отмечается в стране 6 января и является государственным праздником.

Как передает корреспондент ТАСС, в красочном параде приняли участие более 2 тыс. человек. Актеры в костюмах королей-магов завершили шествие на площади, где расположена мэрия Мадрида. Несмотря на холодную для испанской столицы погоду, многие собравшиеся понаблюдать за парадом пришли с детьми, некоторые также принесли с собой стремянки, чтобы иметь возможность лучше видеть шествие. По традиции участники парада кидали в сторону детей конфеты и мармелад.

Аналогичные шествия прошли не только в Мадриде, но и во всех остальных городах Испании. Прибытие королей-магов завершает праздничный марафон в стране, начавшийся в католическое Рождество.

В преддверии и в день Богоявления испанцы также едят традиционный пирог, имеющий форму короны, который украшают "драгоценными камнями" из ярких фруктов. Внутри принято прятать боб и специальную фигурку. Предполагается, что тот, кому достался кусок с бобом, должен оплатить пирог, а тот, кому попалась фигурка, становится "королем".