Бойцы Росгвардии построили часовню в одном из населенных пунктов ДНР

Военнослужащие "стальной бригады", представляющие христианскую и мусульманскую религии, возводили часовню из дерева около месяца

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия часовни, построенной бойцами 116-й бригады особого назначения Южного округа Росгвардии, состоялась в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Южного округа Росгвардии.

"В одном из населенных пунктов ДНР состоялось открытие часовни, построенной бойцами 116-й бригады особого назначения Южного округа Росгвардии. Торжественное мероприятие посетили командир соединения Герой России генерал-майор Руслан Гарифуллин, священник Уфимской епархии РПЦ протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза-хазрат Хафизов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащие "стальной бригады", представляющие христианскую и мусульманскую религии, возводили часовню из дерева около месяца. Молиться в ней могут не только сотрудники ведомства, но и местные жители.

"Возрождая веру, традиционные ценности и единство разных конфессий, мы укрепляем могущество России", - приводит пресс-служба слова Гарифуллина.