В Москве появится несколько сотен пешеходных переходов у соцобъектов

Часть проектов предложили москвичи

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Около 300 новых пешеходных переходов около школ, больниц, театров и остановок общественного транспорта появятся в Москве в 2026 году по проектам дорожных кураторов. Часть из них предложили сами москвичи, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В этом году по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) планируем создать около 300 пешеходных переходов вблизи социальных объектов и других оживленных мест. Часть из них появится по просьбам москвичей. Обратная связь от жителей помогает нам делать дорожную инфраструктуру еще комфортнее для горожан", - сказал он.

По словам Ликсутова, переходы появятся вблизи школ, больниц, поликлиник, рядом с торговыми центрами, магазинами, а так же у театров, музеев, парков и других мест отдыха. Кроме того, переходы организуют около остановок городского транспорта, станций метро и МЦК.

Ликсутов отметил, что дорожные кураторы при разработке проектов в обязательном порядке учитывают мнения жителей. Они передают пожелания москвичей в соответствующие службы, управления и префектуры, чтобы повысить безопасность перемещения по городу и сделать его более комфортным. Кроме того, кураторы проектируют изменения в тех местах, где действующая схема движения устарела или требует доработки. А при запуске движения по новым дорогам пересматриваются схемы проезда на ближайших улицах, чтобы равномерно распределить автомобильные потоки.