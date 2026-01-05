В РФ усовершенствуют требования к доставке товаров с возрастными ограничениями

Итогом работы должна стать разработка мер контроля за доступом детей к товарам, не соответствующим их возрасту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Власти России разработают предложения по совершенствованию требований к организации доставки приобретенных в онлайн-магазинах товаров с возрастными ограничениями. Указание на это содержится в утвержденном правительством плане по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

Работы по совершенствованию требований к доставке подобных товаров будет вестись с учетом необходимости проверки возраста покупателя. Проверка должна осуществляться, в том числе, в пунктах выдачи - посредством документов, удостоверяющих личность, или единой биометрической системы.

Итогом работы должна стать разработка мер контроля за доступом детей к товарам, не соответствующим их возрасту.

Ответственными за исполнением инициативы назначены Минцифры и Минэкономразвития РФ, период реализации - 2025-2027 годы. Сведения о ходе работы будут содержаться в докладе правительству.