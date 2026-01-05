В Госдуме рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году

Россиян ждут семь таких рабочих недель и ни одной шестидневной, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиян в 2026 году ждет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневной. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель. Кроме того, не будет ни одной шестидневной", - сказала депутат.

Она пояснила, что такой график связан с праздниками. "Так, в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня - с 24 по 27. Далее сокращенная неделя ожидается с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня", - отметила Стенякина, уточнив, что 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями.

По ее словам, в ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, разделенная на две части, а в последнюю неделю декабря россияне будут работать всего три дня. "Дело в том, что в производственном календаре на 2026 год не предусмотрены длинные рабочие недели, аналогичные тем, что были в конце октября - начале ноября 2025 года. В наступившем году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных - 118", - рассказала Стенякина.