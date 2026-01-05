В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

Транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Автовладельцев в России с пятницы, 9 января, смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию страны. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.5 КоАП" начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ", - рассказал Машаров.

Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей, напомнил эксперт.

Он уточнил, что для регулирования в этой сфере ранее применялся Технический регламент Таможенного союза, в котором прописаны правила тонировки стекол транспортных средств. Однако он не распространялся на машины, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС).

"Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации <…>. Соответственно, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам", - добавил Машаров.