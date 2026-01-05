В России будут бороться с негативными стереотипами о пенсионерах

Власти планируют провести информационные кампании, нацеленные на детей, молодежь и людей среднего возраста, говорится в утвержденном правительством плане

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские власти планируют проводить информационные компании, направленные против дискриминации людей старшего поколения или стереотипов о них. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Кампании будут нацелены на детей, молодежь и людей среднего возраста. Также планируется популяризировать ценности многопоколенной семьи, роль пенсионеров в сохранении и укреплении семьи, воспитании подрастающего поколения.

Ответственными назначены Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки России, Росмолодежь, АНО "Национальные приоритеты" и ряд других структур.

Власти намерены работать над повышением "социального статуса граждан старшего поколения". Планируется принимать меры, чтобы распространять уважительное отношение к пенсионерам, доводить понимание их ценности в обществе.