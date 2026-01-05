МВД: мошенники крадут деньги через ссылки под предлогом сдачи квартиры

Злоумышленники размещают на популярных сайтах объявления, а затем просят внести предоплату для брони, говорится в материалах ведомства

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мошенники под предлогом сдачи квартиры похищают деньги через ссылки для внесения предоплаты для брони. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мошенники размещают на популярных сайтах недвижимости объявления о сдаче квартиры в аренду. Заинтересованный в съеме жилья человек звонит по указанному в объявлении номеру телефона, в ходе разговора ему сообщают, что квартира свободна, и просят внести предоплату для ее брони. Также обещают выслать контакт менеджера, который занимается сдачей именно этой квартиры.

Затем, получив ссылку и введя банковские реквизиты, у человека открывается приложение онлайн-банка, он подтверждает оплату. После чего с его карты списываются деньги. Мошенники при этом не останавливаются. Псевдоменеджер, которому жертва говорит о случившемся, сообщает о странном сбое в программе. По его словам, на сайте якобы произошла ошибка, и для возврата денег нужно пополнить карту на эту же сумму. Так человек, оказываясь заложником эмоций и желая вернуть деньги, лишается еще больших сумм.

В МВД в целях безопасности и сохранности денег советуют платить за услугу по факту ее предоставления, а также не переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте. Также в ведомстве советуют всегда обращать внимание на адрес отправителя.