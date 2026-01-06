Эксперт Подольская: россиян ждут пять четырехдневных рабочих недель в 2026 году

Также будет одна трехдневная и неделя с праздничным днем в среду, сообщила специалист Президентской академии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиян в 2026 году ждут пять четырехдневных рабочих недель, одна трехдневная и еще одна неделя, на которой среда будет праздничным днем. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Четырехдневными рабочими неделями, которых пять, будут: последняя рабочая неделя в феврале (благодаря празднику - Дню защитника Отечества); вторая неделя в марте (благодаря Международному женскому дню, но выходной перенесен на 9.03); последняя неделя в апреле (благодаря празднику Весны и Труда); вторая неделя в мае (благодаря Дню Победы - 9.05); вторая неделя в июне (благодаря Дню России)", - сказала Подольская.

Она отметила, что первая неделя ноября в связи с празднованием Дня народного единства (4.11) будет чередовать 2 рабочих дня, 1 праздничный, 2 рабочих и 2 выходных.

Короткой будет последняя неделя декабря - всего 3 рабочих дня. И 31 декабря 2026 года, как и в текущем году, будет выходным, благодаря переносу с 4 января, уточнила Подольская.