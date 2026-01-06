Глава Камчатки поручил обеспечить расчистку школ и детсадов к 9 января

По словам Владимира Солодова, также около 30 единиц новой дорожной техники усилят снегоочистку столицы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 января. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания с главами муниципалитетов и профильными ведомствами поручил обеспечить расчистку школ и детсадов к 9 января из-за прошедшего циклона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Необходимо очистить не только территорию самих образовательных учреждений, но также подходы и подъездные пути к ним. Даже если юридически эти участки относятся к муниципальной собственности, организуйте работу так, чтобы пути были расчищены, а детям и родителям было комфортно добираться. Министру образования Камчатского края до 9 января нужно лично убедиться в том, что учреждения приведены в порядок и готовы к началу третьей четверти", - сказал Солодов

Кроме того, губернатор поручил обеспечить работу новой техники на дорогах Петропавловска-Камчатского уже к утру 7 января. По его словам, около 30 единиц новой дорожной техники усилят снегоочистку столицы Камчатки.

"Ситуация в городе остается неудовлетворительной. Требуется принять срочные меры для нормализации обстановки. Часть магистральных дорог уже приведена в нормативное состояние, однако некоторые участки остаются проблемными - для их расчистки прибыла дополнительная дорожная техника. Поручаю в течение суток, к началу рождественских мероприятий, полностью расчистить центральную часть города. Отдельный вопрос касается тротуаров: с момента циклона прошло уже 10 суток, и подход к уборке необходимо менять", - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор указал, что в городе сохраняется проблема с наледью и сосульками. "Считаю, что к работе с управляющими компаниями пора привлекать прокуратуру", - указал Солодов в ходе оперативного совещания по ликвидации последствий прошедшего циклона.