Депутат Леонов: идея доставки лекарств в отдаленные села дронами труднореализуема

Глава комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что проблемы будут с высокой стоимостью транспортировки и трудностями с организацией заказов, а также с необходимостью маркировки лекарств при продаже

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Доставка лекарств в отдаленные местности в России с помощью беспилотников потребует решения целого ряда сложных вопросов, что делает эту идею малоэффективной. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Я думаю, вряд ли это будет сильно востребовано, потому что есть более эффективные пути решения этой проблемы", - сказал Леонов, отвечая на вопрос о том, будут ли лекарства доставлять в удаленные населенные пункты с помощью дронов.

Он обратил внимание на проблему сохранения свойств лекарств в пути. "Вот полетел дрон, на улице минус 15 градусов, а где-то в Якутии минус 50. Какой бы ни был короб, до момента, пока дрон долетит, например, за 10 или 15 километров, я думаю, лекарство уже подвергнется какому-то температурному воздействию, которое вряд ли окажет положительный эффект", - сказал парламентарий.

По его словам, проблемы будут также с высокой стоимостью транспортировки и трудностями с организацией заказов, а также с необходимостью маркировки лекарств при продаже. Вопрос стоит и с проверкой возраста покупателя, отметил Леонов: "Кто там встретит этот дрон?"

Ранее для решения проблемы доступности лекарств в отдаленных районах в Госдуму был внесен законопроект о федеральном эксперименте с передвижными аптеками. Такие аптечные пункты, согласно инициативе, будут доставлять и продавать лекарства в селах, где отсутствуют обычные аптеки.