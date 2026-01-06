Мизулина предупредила о жестоком контенте с Украины для запугивания детей

По словам главы Лиги безопасного интернета, активность незнакомцев в отношении несовершеннолетних - это ключевая проблема в сети

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинские провокаторы распространяют среди российских детей жестокий контент с насилием, чтобы сломать их психику. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Это распространение большого количества контента, связанного с насилием, жестокостью, убийствами, живодерством. Такой контент распространяют в основном провокаторы с территории Украины. Их цель, задача - сделать так, чтобы насилие, убийства видели маленькие дети. Разгоняют они эту информацию в детской среде, причем призывают детей активно реагировать, жаловаться на такого рода публикации. Большая часть из кадров - это старые кадры, взятое из архивов, с каких-то форумов на просторах интернета. Конечно, это очень серьезно ломает детскую психику. Непонятно, какие последствия видео <...> даст на психику ребенку через 5-10 лет", - сказала она.

Мизулина отметила, что такого контента очень много, и активность незнакомцев в отношении детей - это ключевая проблема в сети на текущий момент. По ее словам, все страны мира, практически без исключений, пытаются так или иначе эту проблему решить, каждый предлагая свой вариант решения.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 12 января в 11:00 мск.