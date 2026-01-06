В 2025 году 360 тыс. пар поженились после подачи заявления на "Госуслугах"

На портале по итогам года зарегистрировали почти 400 тыс. детей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Порядка 360 тыс. пар сыграли свадьбу после того, как подали заявление на портале госуслуг в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

"В 2025 году 360 тыс. пар поженились после того, как подали заявление в загс на «Госуслугах»", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве также рассказали, что по итогам 2025 года рождение почти 400 тыс. детей было зарегистрировано онлайн на "Госуслугах". Вместе с тем более 600 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал на портале, а также более 19 млн заявлений было подано на единое пособие.