В Москве хозяину магазина карнавальных костюмов запретили использовать крокодила Гену

Как отмечается в исковом заявлении "Союзмульфильма", владелец онлайн-магазина не обладал авторскими и смежными правами на это изображение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января./ТАСС/. Савеловский суд Москвы запретил владельцу онлайн-магазина карнавальных костюмов Мераби Шаташвили использовать в своей работе изображение крокодила Гены. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковые требования АО "Киностудия "Союзмультфильм" к Шаташвили М. Р. удовлетворить в полном объеме", - сообщили агентству. Ранее в пресс-службе суда сообщили о подаче иска к Шаташвили из-за нарушения авторских прав на изображение крокодила Гены. Киностудия требовала запретить ответчику использовать изображение знаменитого мультперсонажа.

Как сказано в материалах дела, Шаташвили владеет онлайн-магазином карнавальных принадлежностей и в своей работе использовал изображение известного персонажа советского мультфильма - крокодила Гены. При этом, как отмечается в исковом заявлении "Союзмульфильма", авторскими и смежными правами он на это изображение не обладал. Суд с доводами истца согласился.

Это не первое судебное разбирательство с участием Шаташвили из-за персонажей мультфильмов. В 2023 году ООО "Смешарики" подало иск к нему из-за использования четырех героев популярного мультика - "Кроша", "Нюши", "Пина", "КарКарыча". Истец требовал запретить использование их изображений и выплатить ему компенсацию за нарушение исключительных прав на этих мультгероев. Тогда суд встал на сторону Шаташвили и иск "Смешариков" отклонил.