Онколог Каприн: пациентов с раком молочной железы на ранней стадии часто реабилитируют

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России отметил, что в 60-80% случаев люди возвращаются к привычной жизни в течение двух лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Около 60-80% пациентов с диагностированным на ранней стадии раком молочной железы в течение 1-2 лет возвращаются к привычной жизни и работе. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"При ранних стадиях рака молочной железы 60-80% пациентов возвращаются к привычной работе и повседневной активности в течение 1-2 лет. В других группах показатели пока ниже, но тенденция везде положительная", - сказал он.

Каприн добавил, что онкореабилитация в России перестала быть вспомогательным направлением, сегодня она представляет собой полноценное внедрение реабилитационных методик в реальную практику. "От нас ждут не только излечения, но и возвращения человека к привычной жизни", - подчеркнул онколог.

Каприн рассказал, что после 2021 года в профессиональном сообществе изменилось отношение к онкореабилитации - от скепсиса к пониманию того, что реабилитация - один из ключевых компонентов лечения, а не лишняя нагрузка для пациента. При этом эффективность онкологической реабилитации всегда индивидуальна и зависит от локализации опухоли, стадии, объема лечения, возраста, сопутствующих заболеваний, социальных факторов и качества программы.

Полная версия интервью будет опубликована в 12:00.