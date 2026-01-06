МВД: мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана

Специфика такого способа заключается в том, что преступники используют процедуры безопасности самих финансовых учреждений в корыстных целях, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. МВД РФ фиксирует обманные схемы с блокировкой мошенниками банковских карт в корыстных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МВД России действительно фиксирует случаи мошеннических действий, связанных с незаконной блокировкой банковских карт. Специфика данной схемы заключается в использовании преступниками процедур безопасности самих банков в корыстных целях", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили, что злоумышленники, предварительно завладев персональными данными человека, имитируют звонок или обращение в банк от его имени с заявлением об утере карты или несанкционированных операциях. Это приводит к ее временной блокировке. "После этого они вступают в контакт с настоящим владельцем, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех счетов, и вымогают деньги за их "разблокировку" или под предлогом "защиты" средств", - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что ключевой особенностью является создание у потерпевшего ложного ощущения, что инициатором блокировки выступил банк. Хотя на самом деле запрос поступил от мошенников, действующих от имени клиента.