В ЛНР в 2025 году заменили более 600 км провода

Также обновили 23 тыс. изоляторов на воздушных линях электропередачи и отремонтировали почти 900 трансформаторных подстанций

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Энергетики в 2025 году заменили свыше 600 км провода, 23 тыс. изоляторов на воздушных линях электропередачи, а также отремонтировали почти 900 трансформаторных подстанций. Как сообщили ТАСС в компании "Луганскэнерго", в 2025 году специалисты выполнили на 7,5% больше работ, чем в 2024 году.

"В рамках ремонтной программы 2025 года по основным видам работ заменено: более 5 000 дефектных опор, свыше 600 км провода, 23 000 изоляторов на ВЛ (воздушная линия электропередачи - прим. ТАСС). Отремонтировано: 340 км кабельных линий, 870 трансформаторных подстанций, 267 силовых трансформаторов. Объем ремонтных работ увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-западная электросетевая компания" Борисом Рыжиловым.

В апреле правительство РФ своим распоряжением определило АО "Юго-западная электросетевая компания" единой системообразующей территориальной сетевой организацией в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Свою деятельность на территории Донбасса и Новороссии "Юго-западная электросетевая компания" начала с 1 мая .