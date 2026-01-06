Показатели расселения аварийного жилья в Амурской области перевыполнили на 143%

Новое жилье получили 3,8 тыс. семей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. семей были расселены из аварийного жилья в Амурской области, что почти в полтора раза превышает запланированный показатель. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Амурской области подвели итоги масштабной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В этом году завершаются мероприятия программы 2019-2025 годов, которые проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Стартует новый этап - по поручению президента РФ программа продлена до 2030 года и включена в нацпроект "Инфраструктура для жизни". В результате реализации программы показатели по расселению аварийного жилфонда были перевыполнены - они составили 143%. Новое жилье получили 3,8 тысячи семей (8,7 тысячи человек). В регионе построено и введено в эксплуатацию 45 многоквартирных домов", - рассказали в пресс-службе.

В ходе нового этапа реализации программы новые квартиры получат 19 тыс. амурчан.

"Расселение аварийного жилья остается одной из важнейших задач региона, ведем эту работу не первый год. Подготовлен новый реестр МКД для переселения. В него вошли 2 599 домов общей площадью более 430 тыс. кв. м, которые были признаны аварийными после 2017 года. В них живут более 19 тыс. человек - их предстоит переселить в ближайшие годы. Финансирование мероприятий по переселению будет выполняться за счет средств Фонда развития территорий, областного и местных бюджетов", - сказал губернатор края Василий Орлов.