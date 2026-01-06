Матвиенко поздравила жителей Липецкой области с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила, что область вносит достойный вклад в решение общенациональных задач

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Липецкой области с Днем образования региона. Глава верхней палаты парламента отметила, что липчане вносят достойный вклад в решение общенациональных задач, говорится в тексте поздравления.

"Регион отличается богатой ресурсной базой и мощным производственным потенциалом, служит надежным индустриальным оплотом нашего государства. Жители области с полной отдачей сил работают на флагманских предприятиях, вносят достойный вклад в решение общенациональных задач. Они искренне любят свою малую родину, способствуют ее динамичному социально-экономическому и культурному развитию, по праву гордятся ратными и трудовыми достижениями старших поколений, бережно хранят переданное ими наследие", - говорится в поздравлении.

Матвиенко добавила, что Липецкая область демонстрирует высокие показатели привлечения инвестиций в свою экономику, хорошие темпы роста валового регионального продукта. Здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, большое внимание уделяется социальной сфере, а именно - строятся современные школы и больницы, молодежные центры и дворцы спорта, благоустраиваются общественные пространства, создается комфортная городская среда.

Важным событием для региона Матвиенко назвала открытие Липецкого филиала Российского университета медицины, который уже начал готовить востребованных специалистов. Председатель Совфеда выразила уверенность в том, что регион сохранит и упрочит свои позиции в ряду важнейших промышленных и сельскохозяйственных центров страны.

Липецкая область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года из районов четырех других областей РСФСР. Из Воронежской области в ее состав перешли Боринский, Водопьяновский, Грачевский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, Липецкий, Молотовский, Талицкий, Усманский, Хворостянский и Хлевенский районы, а также областной центр; из Орловской области - город Елец, Волынский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Становлянский, Чернавский и Чибисовский районы; из Рязанской области - Березовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Колыбельский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Троекуровский, Трубетчинский и Чаплыгинский районы; из Курской области - Больше-Полянский, Воловский и Тербунский районы. 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР утвердил создание Липецкой области РСФСР. Границы и статус муниципальных образований внутри нее с тех пор неоднократно менялись.