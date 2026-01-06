В ЛНР выдали более 1 млн средств реабилитации людям с инвалидностью

Жители республики могут приобрести изделия с помощью электронного сертификата

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Луганской Народной Республике в 2025 году выдало более 1,1 млн технических средств реабилитации жителям региона с инвалидностью, сообщили ТАСС в организации.

"С начала 2025 года более 1,1 млн технических средств реабилитации выдано людям с инвалидностью, проживающим в Луганской Народной Республике", - сказано в сообщении.

В организации отметили, что инвалиды могут приобрести технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. "Более 300 видов различных изделий серийного производства или доступных для изготовления по индивидуальному заказу представлены в каталоге ТСР (технические средства реабилитации - прим. ТАСС) на сайте Социального фонда России и на портале госуслуг. Совершать покупки можно в любом регионе России, а также в интернет-магазинах с доставкой до ближайшего пункта выдачи", - сообщили в региональном Соцфонде.

В Соцфонде подчеркнули, что с помощью электронных сертификатов жители региона оформили в 2025 году свыше 104,6 тыс. средств реабилитации. Кроме того, в 2025 году в регионе в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" впервые стала доступна субсидия за трудоустройство инвалидов и ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. В минувшем году 7 работодателей республики трудоустроили работников с инвалидностью. "Осуществлено перечисление субсидии юридическим лицам и ИП при трудоустройстве отдельных категорий граждан 4 работодателям по 5 трудоустроенным гражданам на общую сумму 136,6 тыс. рублей", - сообщили в Соцфонде.

С марта 2023 года жителям ЛНР с инвалидностью предоставляются меры соцподдержки в соответствии с федеральным законом, распространяющим свои требования на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Херсонскую и Запорожскую области.