В АИРР поддержали идею расширения льготной ипотеки на молодых ученых

По словам директора ассоциации Александра Смекалина, инициатива находится на этапе проработки

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) выступила одним из инициаторов расширения программы льготной ипотеки на молодых ученых. Сейчас инициатива находится на этапе проработки, сообщил в интервью ТАСС директор АИРР Александр Смекалин.

"Мы понимаем, что есть меры поддержки, так называемые сертификаты для молодых ученых на приобретение жилья, потому что жилье - это ключевой момент для любой молодой семьи, для ученого в том числе, но этого недостаточно. И мы поднимали вопрос о том, чтобы расширить программу льготной ипотеки именно на молодых ученых. Это не такая большая программа, как IT-ипотека, к сожалению, - просто молодых ученых не так много, как хотелось бы, но она точно даст очень мощный результат, очень мощный эффект. Мы с этой инициативой уже выступили, надеемся, что правительство нас поддержит. Совет Федерации очень позитивно отнесся к этой идее, надеемся, что в дальнейшем, буквально в ближайшее время, мы увидим соответствующие меры", - сказал он.

Директор АИРР отметил, что обсуждение инициативы проходило в конце ноября на одном из круглых столов в рамках Конгресса молодых ученых. Смекалин подчеркнул, что речь шла о семьях молодых ученых, в том числе и о студенческих семьях, которые работают в регионах.

"Мы понимаем, что молодой ученый в региональном вузе - это очень важный элемент, который позволяет либо создать, либо сохранить уже мощную научную школу, оставаясь в регионе. Он создает компетенции, передает знания, он развивает те или иные навыки у студентов, усиливает ценность университета, института, его значимость", - сказал он.

Об ассоциации

Ассоциация инновационных регионов России - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. Основана в 2010 году.

Ассоциация объединяет 19 субъектов РФ с сильным инновационным потенциалом. На протяжении 15 лет АИРР консолидирует лучшие практики, помогает в их продвижении и тиражировании, выступая платформой для эффективного взаимодействия регионов - лидеров технологического развития страны. На их долю приходится более четверти ВВП России и более трети всей инновационной продукции. Ассоциация содействует реализации инициатив, направленных на поддержку проектов в инфраструктурной, научно-технической, инновационной и образовательной сферах, которые развивают регионы-участники.