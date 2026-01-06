Матвиенко поздравила жителей Белгородской области с днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила, что в области сформирован мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и всех жителей Белгородской области с 72-й годовщиной образования региона, отметив, что благодаря жителям в области сформирован мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал.

"Белогорье - земля с великой историей, на долю которой выпало немало тяжелых испытаний. Ее уроженцы - истинные патриоты, они всегда ставили на первое место интересы Отечества, веками стойко оберегали его юго-западные рубежи от неприятеля, покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений. Мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона, который сегодня служит залогом его динамичного развития, сформирован благодаря упорному труду нескольких поколений жителей области. Люди - главное богатство Белгородчины, основа ее успехов и достижений", - отметила она в поздравлении.

По словам председателя Совфеда, несмотря сохраняющуюся сложную оперативную обстановку, предприятия Белгородской области работают бесперебойно и наращивают темпы выпускаемой продукции, в регионе увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства, растет объем валового регионального продукта. Она добавила, что это стало возможным благодаря оперативным действиям руководства области, эффективной инвестиционной политике и комплексной поддержке на федеральном уровне. "Многое делается для обеспечения безопасности людей, модернизации инфраструктуры здравоохранения и образования. Уверена, что и в дальнейшем вклад региона в решение общенациональных задач будет весомым и значимым", - подчеркнула Матвиенко.