В Калининграде в августе откроют семиэтажный корпус Музея Мирового океана

Здание в форме шара диаметром 42 м занимает площадь в 10 тыс. кв. м

КАЛИНИНГРАД, 6 января. /ТАСС/. Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде, "Планета океан", полностью откроют в августе 2026 года. Это крупнейший в России экспозиционно-образовательный центр, сохраняющий и представляющий знания об океане, кроме того, это уникальный архитектурный объект высотой в семь этажей, сообщил ТАСС генеральный директор музея-заповедника Денис Миронюк.

"Удалось создать объект мирового уровня. Концепция, задуманная и реализованная основателем и президентом Музея Мирового океана Светланой Сивковой, обретает формы, и не только сегодня остается современной, но сможет по прошествии лет трансформироваться, дополнять себя сама и сделать этот корпус интересным на многие годы вперед. Это для музея очень важно. Лаборатории представлены таким образом, чтобы дополнять друг друга. Самая большая экспозиция и лаборатория - космоса и Земли, в ее центре будет находиться планетарий. Планы на открытие корпуса полностью - август 2026 года", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что здание в форме шара диаметром 42 м занимает площадь в 10 тыс. кв. м и имеет высоту в семь этажей.

Первые из них торжественно открыли в августе 2025 года. С того момента новый корпус посетили около 35 тыс. человек. В целом, экспозиционно-образовательный центр Музея Мирового океана оборудован залами с аквариумами, которые соседствуют с академическими коллекциями. Каждая из шести лабораторий оснащена современными интерактивными экспонатами, позволяющими получить научные знания в оригинальной форме. Кроме того, в "Планете океан" расположены зал "Большой океан", "Аквариумы" и библиотека.

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей, он организован постановлением Совета Министров РСФСР в 1990 году. Начинался с возрождения легенды отечественной океанологии - судна "Витязь". В музейный комплекс входят 18 объектов, в числе которых единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413", единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией "Космонавт Виктор Пацаев" и другие уникальные суда.

В 2022 году музей получил статус музея-заповедника. Входит в число самых посещаемых музеев в стране. Ежегодно в нем открываются до 100 выставок, на его базе проводятся более 150 различных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного масштаба.