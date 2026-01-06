Движение на участке трассы М5 "Урал" ограничили из-за непогоды

Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 6 января. /ТАСС/. Движение по автодороге М5 "Урал" с 1799 км (город Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью) временно ограничено из-за непогоды для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.

"В связи с погодными условиями, введено ограничение движения по автодороге М5 "Урал" (Москва-Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью). <...> До 14:00 (12:00 мск) 6 января 2026 года. Для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок. Тем, кто уже находится в пути, следует переждать непогоду на специализированных стоянках либо воспользоваться путями объезда. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.Ранее ГУ МЧС по региону предупреждали о сильном снеге, метелях, на дорогах синоптики прогнозировали снежные заносы, гололедицу и порывы ветра до 20 м/с ночью и днем 6 января 2026 года.