В Крыму планируют ввести более 11 тыс. кв. м застройки по программе КРТ

Жилая площадь из планируемого общего градостроительного потенциала составляет 8 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. кв. м застройки в ближайшие годы планируется ввести в Республике Крым по программе комплексного развития (КРТ), из которых более 8 тыс. кв. м - жилая площадь, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

По данным министерства, сейчас в республике реализуются 15 проектов, 5 из них - проекты нежилой застройки, авторы которых выразили согласие на заключение договора КРТ или в отношении которых было принято решение о включении в программу.

"Планируемый общий градостроительный потенциал - 11 489,2 тыс. кв. м. (8 452,8 тыс. кв. м - жилая застройка, 3 045,4 тыс. кв. м - нежилая застройка)", - говорится в сообщении.