В "Яндексе" рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году

Лидерами стали "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пользователи поисковика "Яндекса" чаще всего в 2025 году задавали запросы о значении слов "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Аналитики компании выясняли, что в 2025 году пользователи "Поиска" "Яндекса" чаще всего задавали запросы о значении новых слов "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, пользователей интересовали значения слова "Дропперство", междометия "Окак" и дружеского обращения "Мабой". Из новых слов, связанных с технологиями, аналитики "Яндекса" отметили, что россияне искали значения слов "Вайб-кодинг", "Промптинг" и "ИИ-агент".

Данные были получены аналитиками сервиса по итогам января - ноября 2025 года. В итоги не были включены аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+ и слова без значения. Также не включались выражения и словосочетания.