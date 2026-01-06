Стилист Малькова назвала модные тренды 2026 года

Объемные вязаные платья с высокими воротниками вновь станут актуальными, отметила Валерия Малькова

Редакция сайта ТАСС

© Leika production/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Объемные вязаные платья с высокими воротниками вернутся в моду в 2026 году, также вновь актуальным станет необычное сочетание платья и брюк. Об этом ТАСС рассказала персональный стилист-шоппер Валерия Малькова.

"В 2026 году мода продолжит переосмысливать тренды прошлых лет. Среди ключевых возвращений - объемные вязаные платья с расслабленным силуэтом и высоким воротником. Также вновь становится актуальным прием многослойности, в частности сочетание платья и брюк - практичное решение, которое легко интегрируется в повседневный гардероб", - сказала Малькова.

Эксперт отметила, что популярность обретает цветочный принт, который будет актуален во все сезоны. "Дизайнеры активно используют его в осенне-зимних коллекциях, предлагая более теплую и приглушенную цветовую палитру", - добавила она.

По словам Мальковой, еще одним трендом станет возвращение бохо-эстетики. "Платья максимальной длины, длинные рукава, оборки и асимметричный подол, позволяющий адаптировать модель под разный рост. В цветовой гамме преобладают природные, земляные оттенки и анималистичные принты", - подчеркнула она.