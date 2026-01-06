"Пушкинская карта" обеспечивает до 13% продаж билетов в кино

Программа призвана привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Программа "Пушкинская карта" сегодня обеспечивает около 13% проданных билетов в российских кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Нельзя не сказать, что работает программа "Пушкинская карта" - на сегодняшний день 12-13% проданных билетов куплены именно по ней, за что хочется поблагодарить министерство культуры", - сказал он.

"Пушкинская карта" - проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.