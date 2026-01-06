ФССП исполнила 12 тыс. решений об обеспечении граждан лекарствами в 2025 году

Судебные приставы обеспечили 58-летнюю жительницу Подмосковья дорогостоящим противоопухолевым препаратом "Иринотекан пегилированный липосомальный"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 2025 году исполнили 12 тысяч решений судов об обеспечении граждан бесплатными лекарствами и медицинскими препаратами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства.

"В 2025 году под контролем сотрудников органов принудительного исполнения лекарственными средствами в необходимом объеме обеспечено почти 12 тыс. взыскателей. За 9 месяцев 2024 года - 8,9 тыс., по итогам 2024 года - 9,6 тыс.", - проинформировали в ФССП. В 2022 году приставы завершили 4,3 тыс. исполнительных производств об обеспечении граждан бесплатными лекарствами, в 2021 году - 2,2 тыс.

Так, в 2025 году судебные приставы специализированного отдела судебных приставов по Московской области ГМУ ФССП России исполнили решение суда об обязании Минздрава обеспечить 58-летнюю жительницу Подмосковья дорогостоящим противоопухолевым препаратом "Иринотекан пегилированный липосомальный".

Судебные приставы Республики Алтай ГМУ ФССП исполнили решение суда, согласно которому за гражданином закреплено право на регулярное получение инсулина "НовоРапидФлексПен" и "Туджео Солостар", а также тест-полосок OneTouch Select Plus для контроля уровня глюкозы в крови.