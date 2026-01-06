"Ромир": более 60% россиян собираются праздновать Рождество

Исследование также показало, что 36% дарят подарки близким

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 60% россиян намерены праздновать Рождество, что на 11 п.п. больше по сравнению с показателями четырехлетней давности. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Согласно результатам проведенного в декабре 2025 года исследования "Ромир", больше половины (62%) россиян собираются праздновать Рождество. Это на 11 п.п. больше, чем четырьмя годами ранее. Для сравнения, согласно предыдущим исследованиям "Ромир", в 2021 году о намерении праздновать Рождество заявлял 51% респондентов, а в 2022 году этот показатель составил 56%", - говорится в сообщении.

Президент Института человека "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, что результаты исследования говорят об укреплении традиционных ценностей в российском обществе. "Празднование православного Рождества становится все более значимой традицией для жителей страны. Это говорит о возврате к культурным и духовным истокам. Через призму данных также прослеживается прямая положительная связь религиозности с рождаемостью", - подчеркнул он.

Исследование также показало, что более трети россиян (36%) сопровождают празднование Рождества вручением подарков близким. Наиболее активно эта традиция распространена среди респондентов в возрасте 60-69 лет - в этой группе подарки дарят 47% опрошенных, что значительно превышает средний показатель по стране.

Опрос был проведен в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью. В нем приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует взрослое население России.