В Тотьме соберут и "оживят" старинные рецепты блюд

Летом в городе пройдут два гастрономических фестиваля, связанные с местной гастрономией и локальными блюдами деревни Варницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Активисты старинного города Тотьма Вологодской области соберут рецепты местных блюд, которые передавались из поколения в поколение. Рецепты передадут в местные кафе и рестораны, чтобы угощать туристов, а летом 2026 году проведут в Тотьме два гастрономических фестиваля на основе местной кухни, рассказала ТАСС директор тотемского фонда "Соль Земли" Зинаида Селебинко.

"Мы выиграли областной грант со своим проектом "Хлеб да соль". Теперь ищем и собираем старинные рецепты, связанные с бывшей местной деревней Варницы, где с XVI века действовал сользавод. Собираем у местных бабушек рецепты блюд, характерных именно для данной местности, которые передаются из поколения в поколение, - пресняки (пирожки из пресного теста с разнообразной начинкой), сиченики (блюда из сеченого, то есть рубленного мяса). Собираем у бабушек, потому что в музейных фондах, как выяснилось, рецепты старинных блюд не сохранились", - рассказала ТАСС Зинаида Селебинко.

Собранные рецепты будут оцифрованы, их адаптируют к современным условиям и составят локальное меню, чтобы можно было угощать туристов. "Чтобы гости могли заказать обед или ужин с солеваром по традиционным старинным рецептам деревни Варницы, где добывали соль", - рассказала Зинаида Селебинко.

Летом 2026 года в Тотьме пройдут два крупных гастрономических фестиваля "Хлеб да соль", где все будет связано с местной гастрономией и локальными блюдами деревни Варницы. Пройдет также праздник соленого огурца, на котором местные жители представят огурцы по своим рецептам засолки. Победители конкурса по итогам дегустации получат подарки.

"Цель проекта - привлечь внимание к гастрономическому туризму и попробовать тотемскую соль на вкус в разных вариациях", - отметила Зинаида Селебинко.

Тотьма (самое ранее упоминание в летописи - 1137 год) входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки - каменной и деревянной. Более 40 зданий имеют статус памятника. Тотьма входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов.