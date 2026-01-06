В Запорожской области в 2025 году создали и отремонтировали более 10 спортобъектов

В регионе работают 23 бюджетные физкультурно-спортивные организации, развивается 61 вид спорта

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Несколько физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа установили за 2025 год в Запорожской области, а также завершили ремонт шахматной школы в Мелитополе и восстановили еще ряд объектов. Об этом сообщили в Минспорта региона.

"В новый год регион вступает с обновленной спортивной инфраструктурой. В селе Широкое за счет бюджета Запорожской области восстановлена площадка для игры в мини-футбол. В 2025 году в Мелитополе завершен ремонт шахматной школы, создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Два таких же комплекса установлены в Бердянске и пгт Куйбышево", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что также на средства Президентского фонда культурных инициатив (ПКФИ) удалось отремонтировать шесть спортивных объектов. Кроме того, регионы-шефы Запорожской области помогают восстанавливать спортивную инфраструктуру в муниципальных округах, в том числе в районах, находящихся на линии боевого соприкосновения, отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в области работают 23 бюджетные физкультурно-спортивные организации, развивается 61 вид спорта. По данным запорожского ведомства, в 2025 году в спортшколах открылись новые группы по хоккею, плаванию, пятиборью, практической стрельбе, конному спорту, а также по футболу для детей с нарушениями интеллекта. В спортшколах региона регулярно занимаются более 6 тыс. ребят.