Казачья молодежь привлекла более 159 млн рублей грантовой помощи в 2025 году

По словам атамана ВсКО Виталия Кузнецова, также в 2026 году планируется увеличить число участников Ассоциации казачьих вузов и включить туда не менее трех университетов в регионах России

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Молодежные грантовые центры Всероссийского казачьего общества (ВсКО) смогли привлечь более 159 млн рублей грантовой помощи в 2025 году на проекты по развитию общества. Об этом ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Я всем это говорю - слушайте молодежь. Надо внимательно слушать, что они хотели бы видеть в будущем российского казачества, какой облик современного казака, в том числе, про современные инновации, которые они продвигают. Мы в 2024 году, в начале 2024 года в штабе Всероссийского казачьего войска создали (первый) ресурсный центр - это молодежь, которая занимается грантовой политикой. И в 2025 году мы создали во многих казачьих войсках России эти грантовые центры. Мы знаем уже более 159 млн грантов (привлечено в казачьи войска России)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что цифра может быть значительно больше, так как итоги некоторых грантовых конкурсов подводятся в феврале.

Для развития технически одаренной казачьей молодежи сейчас ВсКО прорабатывает вопрос о создании центра по разработке и сборке беспилотных летательных аппаратов. Также Кузнецов сообщил, что казачество в 2026 году планирует увеличить число участников Ассоциации казачьих вузов и включить не менее трех университетов в регионах России, где такие учебные заведения наиболее необходимы. Сейчас в ассоциации 29 университетов: в 2025 году к ней присоединились 3 университета из Донбасса и Новороссии - Донецкий государственный университет, Азовский государственный педагогический университет, Херсонский государственный педагогический университет.

"30 казачьих кадетских корпусов (работают в России), и в том числе и созданы 3 в Луганской Народной Республике. Мы планируем создание казачьего кадетского корпуса в Донецкой Народной Республике. <…> Что такое казачьи кадетские корпуса? Это лучшие из лучших. И у нас во многих казачьих кадетских корпусах 5 человек на одно место, такой конкурс. За крайние 5 лет более 4,5 тыс. выпускников казачьих кадетских корпусов поступили в высшие образовательные учреждения Министерства обороны и различных силовых структур - это буквально государственный заказ", - добавил он.

Также атаман сообщил, что рассматривается возможность проводить ключевые мероприятия для казачьей молодежи на площадке Центрального музея российского казачества в Москве.