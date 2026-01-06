В России планируют развивать удаленку для пенсионеров

Также планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше и людей предпенсионного возраста

Редакция сайта ТАСС

© Таисия Воронцова/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские власти планируют развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Чтобы добиться этой цели, власти регионов должны реализовать тематические проекты и мероприятия. Также от них ожидается ежегодный доклад в Минтруд России.

Помимо этого, планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Будет доступно и дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.

Меры направлены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

По данным Социального фонда России (СФР), по состоянию на 1 сентября 2025 года в России насчитывалось 40,7 млн пенсионеров. Из них продолжали работать 7,45 млн (более 18%).