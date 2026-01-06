Решетников исполнил желание ребенка из Владивостока на "Елке желаний"

Алена Курилова мечтает отучиться на проводника и побывала на железнодорожном вокзале Владивостока, музее истории Дальневосточной железной дороги

МОСКВА, 6 января./ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников исполнил мечту 15-летней Алены Куриловой из Владивостока в рамках благотворительной акции "Елка желаний", которая хотела побывать в роли проводника пассажирского вагона РЖД.

Девочка уже определилась с профессией. Она мечтает отучиться на проводника.

Алена побывала на железнодорожном вокзале Владивостока, музее истории Дальневосточной железной дороги. Она также посетила вагонное депо Владивосток, прошла стажировку в роли проводника поезда N 5 Владивосток - Хабаровск. Ей удалось побывать на экскурсии в Дальневосточном государственном институте путей сообщения.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят.