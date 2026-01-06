Фальков исполнил новогоднюю мечту участницы "Елки желаний"

Также министр науки и высшего образования России прислал девочке косметический набор

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков исполнил заветное желание 15-летней Софьи из деревни Кисловка Томской области, которая мечтала о непрограммируемом калькуляторе. Открытку-шарик с мечтой подростка министр снял с благотворительной "Елки желаний".

Софья - 9-классница, она мечтает заниматься физикой и биотехнологиями в медицине, создавать корсеты и протезы для людей. Сейчас она очень нацелена на учебу и все силы отдает любимой физике. Для достижения своей цели она и загадала на "Елке желаний" непрограммируемый калькулятор для учебы и ОГЭ.

В Томске с Софьей встретился ректор старейшего вуза Сибири - Томского государственного университета. Эдуард Галажинский передал подарки от Фалькова, который, помимо калькулятора, прислал еще и косметический набор. Кроме того, она получила доступ к университетскому онлайн-тренажеру по физике и математике. Это позволит школьнице еще лучше подготовиться к экзаменам.

После вручения подарков Софья и ее мама отправились на экскурсию по физическим лабораториям ТГУ. Они посетили университетский суперкомпьютер, на котором ученые ведут расчеты по крупным научным задачам, в том числе по физике.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.