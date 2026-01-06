Мантуров и Алиханов осуществили мечты детей в рамках "Елки желаний"

Первый вице-премьер исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска о встрече с директором Института Склифосовского Сергеем Петриковым

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов осуществили мечты детей в рамках акции "Елка желаний".

Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска о встрече с директором Института Склифосовского Сергеем Петриковым. Первый вице-премьер посетил институт и встретился там с Миланой и ее мамой. Девочка попробовала себя в роли врача крупнейшего стационара скорой помощи России под чутким присмотром Сергея Петрикова. Также Милане провели мастер-классы ведущие специалисты института. Помимо исполнения желания девочка получила от первого вице-премьера подарок - микроскоп российского производства.

Глава Минпромторга Алиханов, в свою очередь, осуществил мечты двух братьев: 8-летний Тимофей получил игрушку робота-доставщика, а 11-летний Леонид - конструктор.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.