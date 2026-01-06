Глава Минэнерго исполнил мечту школьника из Татарстана посетить атомную подлодку

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 14-летнего Динара Ахметшина из Набережных Челнов (Республика Татарстан) побывать на атомной подводной лодке, сообщили в правительстве России.

"Динар учится в школе и интересуется темой ядерной энергетики. Он много читал о строении атомных кораблей и реакторов. В школе защитил проект на тему устройства реактора АЭС. Именно поэтому он хотел посетить атомную подводную лодку", - рассказали в правительстве.

По приглашению министра Динар вместе с мамой посетил Москву, где в музее "Атом" на ВДНХ ознакомился с историей и перспективами развития атомной отрасли. Однако основной частью программы стала поездка в Кронштадт, где школьник поднялся на борт легендарной первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая является центральным экспонатом Музея военно-морской славы России.

Также для углубления знаний о современной энергетике для Динара провели экскурсию на Первомайскую ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Там ему показали, как обеспечиваются тепло- и электроснабжением жители крупного города.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.