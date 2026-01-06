Никитин исполнил мечту мальчика о подводном погружении в рамках "Елки желаний"

Также для Дмитрия и его мамы организовали экскурсию по министерству транспорта в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин исполнил новогоднее желание 9-летнего Дмитрия из Великого Новгорода в рамках акции "Елка желаний". Мальчик мечтал о подводном погружении.

Дмитрию провели инструктаж, после этого он совершил погружение в столичном дайвинг-центре. Кроме того, для мальчика и его мамы организовали экскурсию по министерству транспорта в Москве.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.