Глава Минприроды РФ исполнил новогоднее желание детей из Зеленограда

Ева и Григорий Серов мечтали попасть в закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов исполнил желание двойняшек Евы и Григория Серовых из Зеленограда, которые мечтали попасть в закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!", сообщили в правительстве РФ.

Семилетние Ева и Гриша любят перед сном смотреть передачу "Спокойной ночи, малыши!", а их любимые герои - Филя и Степашка.

В рамках акции "Елка желаний" дети, а также их родители побывали на записи программы в телецентре "АВМ МЕДИА". Ева и Гриша увидели, как работают режиссеры в аппаратной, посетили съемочную площадку, где ведущий программы Сергей Безруков, Степашка и Мишутка как раз выясняли, правильно или нет прислушиваться к дружеским советам. В итоге пришли к выводу, что главное в дружбе - "не ворчать, не кричать на друзей".

Кроме того, детям показали в реквизитной куклу Хрюши, которой исполнилось 30 лет. После экскурсии двойняшки подарили министру свои новогодние рисунки. "Я обязательно сохраню ваши подарки, спасибо", - сказал Козлов.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.