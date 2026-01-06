Силуанов исполнил желание мальчика, мечтавшего встретиться с Костомаровым

Встреча Тимура с российским фигуристом прошла в Национальном центре "Россия" на интерактивной выставке "Книга сказок"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание мальчика, мечтавшего встретиться с российским фигуристом Романом Костомаровым.

Тимур - мастер спорта по плаванию. Несмотря на перенесенную ампутацию стоп и необходимость ходить на протезах, он продолжает активно жить. Увидев, как фигурист Роман Костомаров плавает в бассейне, Тимур захотел с ним познакомиться. Его вдохновил пример спортсмена, который преодолел серьезные трудности и продолжает радоваться жизни.

Встреча Тимура с Романом Костомаровым прошла в Национальном центре "Россия" на интерактивной выставке "Книга сказок". После знакомства с экспозицией их общение продолжилось за чашкой чая.

"Желание предновогоднее исполняется. Дед Мороз существует. Все, что ни пожелается, все исполняется", - сказал Силуанов.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время новогодних праздников.