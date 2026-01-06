Хуснуллин исполнил желания девочек из Горловки в рамках "Елки желаний"

Заместитель председателя правительства РФ подарил велосипед и деревянную карту мира с подсветкой

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание сестер Аносовых из города Горловки (ДНР). 4-летней Веронике он подарил велосипед, а 12-летней Евгении - деревянную карту мира с подсветкой.

Веронике 30 декабря исполнилось 4 года. Она увлекается воздушной гимнастикой и любит выполнять разные акробатические трюки, а еще мечтает научиться ездить на велосипеде, чтобы кататься на нем вместе со своими друзьями.

Старшая сестра Вероники, 12-летняя Евгения любит музыку, играет на скрипке и занимается вокалом, осваивает фортепиано. А еще ей очень нравится путешествовать, ходить на экскурсии и посещать исторические объекты. В пятом классе школы она полюбила географию, завела дневник путешествий и отмечает в нем достопримечательности, которые увидела. Она мечтала о деревянной карте мира с подсветкой, чтобы продолжить наносить свои путешествия на нее.

"У моих друзей есть велосипед. И я тоже желаю себе велосипед. Марат Шакирзянович мне его подарил, я буду на нем кататься", - сказала Вероника.

Евгения поблагодарила вице-премьера за подарок. "Хочу сказать огромное спасибо Марату Шакирзяновичу за то, что он смог осуществить мою мечту. Это тронуло до глубины души. Честно говоря, я такого не ожидала. Его подарок может сказать о том, что доброта объясняет все уголки нашей страны. Подсветка говорит о том, что даже в темноте есть место чудесам", - сказала Евгения.