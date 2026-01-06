Котяков исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"

Матвей Ковалев из Петрозаводска встретился с военными пилотами на экскурсии по международному аэропорту

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков осуществил мечту восьмилетнего Матвея Ковалева из Петрозаводска в рамках благотворительной акции "Елка желаний - 2025".

Мальчик после встречи с военным летчиком в детском саду решил стать пилотом.

Котяков организовал для Матвея встречу с пилотами и экскурсию по международному аэропорту Петрозаводска, где мальчику рассказали о работе воздушного судна Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь", а также о функционировании аэропорта и диспетчерской вышки. В этот день ребенок получил возможность побывать в кабине самолета.

Матвей - активный и творческий ребенок. Он увлекается тхэквондо, плаванием и музыкой. В этом году он пошел в первый класс и продолжает верить в чудеса.

Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и направлена на исполнение новогодних желаний детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Участники могут оставить свои желания на официальном сайте проекта елкажеланий.рф, где они появляются на виртуальных или реальных елках, установленных на площадках партнеров.