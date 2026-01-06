Роспотребнадзор: интенсивность эпидпроцесса по ОРВИ снизилась в 1,9 раза

Это связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздники

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. По итогам первой недели 2026 года интенсивность эпидемического процесса по ОРВИ и гриппу в России снизилась почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, связав такую динамику с низкой обращаемостью граждан за медицинской помощью в период праздничных дней и школьных каникул.

В ведомстве пояснили, что показатель заболеваемости сократился в 1,9 раза, при этом доля госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ остается на низком уровне и составляет 2,6%.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за первую неделю 2026 года в стране было зарегистрировано более 605 тыс. случаев гриппа, среди которых по-прежнему преобладает штамм A(H3N2). Кроме того, за этот же период зафиксировано около 5,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.