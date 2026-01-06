Собянин: артисты "Москонцерта" провели более 320 выступлений в зоне СВО

Также они ведут сбор гуманитарной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Артисты "Москонцерта" провели более 320 выступлений в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии, а также в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, столичные учреждения культуры на постоянной основе оказывают всестороннюю поддержку военнослужащим и жителям новых территорий. Он отметил, что дети участников СВО и дети из новых регионов приглашены на ежегодную новогоднюю елку в Гостином Дворе. С начала 2025 года культбригада "Москонцерта" организовала свыше 320 мероприятий в зоне СВО, на новых территориях и в воинских частях по всей стране.

Собянин также рассказал, что весной прошлого года Большой Московский цирк представил в Донецке 23 спектакля, которые посетили 44 тыс. зрителей. В ходе гастролей артисты оказали помощь детскому социальному центру в Горловке, Донецкому цирку "Космос" и приюту для животных.

Кроме того, по его данным, московские театры провели 57 спектаклей и концертов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму. Он добавил, что артисты регулярно выступают в социальных учреждениях, больницах и госпиталях, в частности театр Et Cetera под руководством Александра Калягина ежемесячно дает выступления для раненых военнослужащих в разных городах страны.

Мэр подчеркнул, что продолжается и сбор гуманитарной помощи. Так, "Москонцерт" доставил более 100 тонн гуманитарных грузов, а симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" - 327 тонн.

Собянин сообщил, что с начала специальной военной операции оркестр провел 100 концертов для военнослужащих, ветеранов и членов их семей, а в преддверии новогодних праздников в ДК Горбунова были собраны игрушки, книги и канцелярские принадлежности для детей.