ФССП: реестр злостных неплательщиков алиментов к концу года стал сокращаться

Показатель составил 302,9 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число лиц, включенных в реестр злостных неплательщиков алиментов, который появился в России 25 мая прошлого года, к концу года стало сокращаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"По состоянию на декабрь 2025 года количество должников по алиментам, включенных в реестр, составило 302,9 тыс. человек", - сообщили в ФССП. За месяц до этого в нем числилось 309 тыс. неплательщиков - свыше 69 тыс. женщин и свыше 240 тыс. мужчин.

В открытый реестр должников по алиментам попадают лица, привлеченные к административной (ст. 5.35.1 КоАП РФ) и уголовной (ст. 157 УК РФ) ответственности за неуплату алиментов, а также алиментщики, объявленные приставами в розыск. При этом, как сообщил ранее директор ФССП Дмитрий Аристов, попасть в реестр алиментщики могут и в случае выплат незначительных сумм.

Информация о должнике будет находиться в реестре до полного погашения задолженности по алиментам.