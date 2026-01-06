СФ и Росимущество намерены сократить сроки реализации конфискованных домов

В госсобственности находится более 9 тыс. объектов недвижимости на сумму свыше $100 млрд, отметила член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Решить проблему с реализацией конфискованной недвижимости можно посредством сокращения сроков, соответствующие изменения в законодательство подготовил Совет Федерации совместно с Росимуществом. Об этом рассказала ТАСС член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

В настоящее время, по словам сенатора, в госсобственности находится более 9 тыс. объектов недвижимости на сумму свыше $100 млрд. Но "из-за длительных процедур оформления они годами простаивают, а государство несет расходы на их содержание".

"В Совете Федерации РФ обсуждается инициатива, направленная на ускорение оборота конфискованного имущества. <...> Мы совместно с Росимуществом подготовили поправки в законодательство, которые должны резко сократить сроки реализации таких активов", - рассказала сенатор.

Вместе с тем, по словам Уваркиной, прорабатываются механизмы направления средств от продажи конфискованного имущества на социальные нужды, в первую очередь - на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.