В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь пройдет обильный снегопад

Также на дорогах ожидается гололедица

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обильный снегопад прогнозируется в Москве и Подмосковье предстоящей Рождественской ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что предстоящей ночью может выпасть 2-4 мм осадков, а прирост снежного покрова в столице [будет] до 5 см", - сказал собеседник агентства, отметив, что осадки принесет теплый фронт средиземноморского циклона, влияние которого дотянется до Центральной части России. Температура воздуха при этом ожидается около 7-9 градусов ниже нуля в Москве и от минус 6 до минус 11 градусов - в Подмосковье, ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах ожидается гололедица. Согласно последним данным метеорологов, наиболее интенсивными осадки предстоящей ночью могут быть в период с полуночи до 03:00 мск.

Что же касается погоды днем 7 января, то пока синоптики ожидают около 4-6 градусов ниже нуля в столице, по области - от минус 3 до минус 8 градусов.