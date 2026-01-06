РЖД изменили время отправления двух поездов из-за схода вагонов в Приамурье

На перегоне Гудачи - Гонжа сошли с рельсов 35 вагонов грузового состава

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. В Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) сообщили об изменении времени отправления поездов №395 Благовещенск - Хабаровск и №81 Благовещенск - Тында. Корректировки связаны с перерывом движения на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области.

Ранее сообщалось, что на этом участке произошел сход 35 вагонов грузового поезда. В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита и №325 Белогорск - Нерюнгри. При этом пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили следование к пунктам назначения по альтернативным маршрутам.

В ФПК пояснили, что поезд №395 Благовещенск - Хабаровск, запланированный к отправлению 6 января, отправится в этот же день в 13:13 по московскому времени. До Белогорска он проследует в составе поезда №35 Благовещенск - Хабаровск, после чего продолжит путь в составе поезда №326 Нерюнгри - Хабаровск. Поезд №81 Благовещенск - Тында, также запланированный на 6 января, отправится 7 января не ранее 03:00 по московскому времени.

В компании также отметили, что пассажиров будут информировать обо всех изменениях посредством СМС-уведомлений.