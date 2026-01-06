На перегоне в Воронежской области восстановили движение поездов

Пассажиров, задержавшихся в пути более четырех часов, обеспечили питанием

ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Сагуны - Евдаково в Воронежской области восстановлено после временного приостановления из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

"Движение поездов на перегоне Сагуны - Евдаково в Воронежской области восстановлено. Сегодня, начиная с 03:02 мск, пропуск поездов здесь был временно приостановлен вследствие повреждения железнодорожной инфраструктуры. Были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд", - говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, задержавшихся в пути более четырех часов, обеспечены питанием, в вагонах поддерживался комфортный температурный режим. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика.